МОСКВА, 6 дек /ПРАЙМ/. Доля трубопроводов старше 30 лет в системе "Транснефти" приближается к 50%, в долгосрочной перспективе компания сконцентрируется на обновлении инфраструктуры и повышении надежности ее эксплуатации, следует из слов главы "Транснефти" Николая Токарева в интервью журналу "Энергетическая политика".

"Действительно, начиная с 2020 года, реализации значимых инвестиционных проектов по развитию системы магистральных трубопроводов не планируется. В настоящее время доля трубопроводов старше 30 лет в системе "Транснефти" приближается к 50%. Мы планируем, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе основные силы компании будут сконцентрированы на повышении протяженности замены линейной части, обновлении основных фондов и повышении надежности эксплуатации системы в целом", — сообщил Токарев.

Также перед компанией стоит задача сохранения качества транспортируемой нефти и создания более гибкой системы магистральных нефтепроводов, позволяющей оперативно обеспечивать перераспределение грузопотоков по разным направлениям в случае возникновения нештатных ситуаций, заметил Токарев. "Для их решения "Транснефть" планирует увеличить емкости резервуарных парков и реализацию мероприятий по возможности перераспределения потоков нефти между экспортными направлениями в случае вынужденного прекращения поставок по некоторым из них", — подчеркнул он.

"Транснефть" в последние пятнадцать лет активно занималась масштабным строительством и развитием сети магистральных трубопроводов. В результате, по словам главы компании, на фоне существенного роста добычи нефти в России с 320 миллионов тонн в начале 2000-х годов и до 556 миллионов тонн в 2018 году, удалось полностью закрыть потребности нефтяных компаний в транспортировке нефти и нефтепродуктов.

"Сейчас существует профицит мощностей для поставки нефти за рубеж. Нефтяные компании могут экспортировать нефть как в западном, так и в восточном направлении", — заключил Токарев.