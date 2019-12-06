МОСКВА, 6 дек /ПРАЙМ/. Результаты первого этапа инвентаризации запасов месторождений РФ служат подтверждением острой необходимости пересмотра принципов действующей налоговой системы, без чего добыча нефти в России начнет сокращаться, сообщил замминистра энергетики РФ Павел Сорокин в своей статье в журнале "Энергетическая политика".

К началу декабря Минприроды при участии Минэнерго завершило первый этап инвентаризации месторождений. В дальнейшем на основании полученных данных, министерству энергетики необходимо провести поэтапную оценку сложившейся дифференциации налоговых условий геологического изучения, разведки и добычи нефтяного сырья на суше и континентальном шельфе страны для различных недропользователей, а после приступить к подготовке предложений по дополнительному стимулированию увеличения объемов добычи нефти в РФ.

"Результаты первого этапа инвентаризации служат подтверждением острой необходимости пересмотра принципов действующей налоговой системы, без чего добыча нефти в России начнет сокращаться", — приводятся слова Сорокина. По его словам, на данный момент инвентаризация выявила необходимость пересмотра действующего подхода к оценке рентабельных запасов и прогнозирования уровня добычи нефти в стране, а также теперь у регуляторов появилась информация для понимания состояния ресурсной нефтяной базы страны и прогноза ее разработки для стратегического планирования в части доходов бюджета и инвестиционной активности.

Он также отметил необходимость перехода и на более частую инвентаризацию запасов. "Сейчас пересмотр проектных документов происходит раз в 3-5 лет, а без постоянного обновления работа по инвентаризации быстро потеряет свою актуальность", — подчеркнул он. Замминистра добавил, что по итогам инвентаризации будет прорабатываться целый пул необходимых нормативных правовых актов для совершенствования предоставления данных государству, а также формироваться план работ для создания инструментов и условий по постепенному переходу на цифровую экспертизу запасов.

В начале декабря замдиректора департамента добычи и транспортировки нефти и газа Минэнерго Андрей Терешок сообщил, что завершение инвентаризации запасов месторождений нефти перенесено на первую половину 2020 года.

Согласно данным Роснедр, в РФ около 2700 месторождений с общими запасами 28,9 миллиарда тонн нефти. При этом под анализ действующих льгот попало лишь 593 месторождения с суммарными извлекаемыми запасами нефти в 17,2 миллиарда тонн, то есть все месторождения с текущими извлекаемыми запасами более 5 миллионов тонн за исключением льготируемых участков со специальными налоговыми режимами. Инвентаризация показала, что рентабельными являются 67% извлекаемых запасов нефти в РФ, это 11,5 миллиарда тонн. Минэнерго во исполнение дорожной карты проводит отдельно анализ месторождений с действующим режимом НДД.