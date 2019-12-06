МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Глава украинской компании "Нафтогаз" Андрей Коболев в интервью изданию LIGA.net рассказал о процедуре взыскания долгов с российского "Газпрома" по иску, ранее удовлетворенному Стокгольмским арбитражным судом.

Всего с российского экспортера газа удалось взыскать $2,1 миллиарда. Это 45% от суммы компенсации, присужденной судом в феврале 2018 года, заявил представитель украинской компании.

"Эту часть выигрыша мы отразили в отчетности и заплатили соответствующие налоги и дивиденды. Таким образом, эта сумма почти полностью попала в госбюджет Украины", — пояснил Коболев.

Помимо этого он рассказал о том, что сейчас "Нафтогаз" работает над взысканием оставшейся суммы. По его словам, с учетом процентов это порядка $3 миллиардов.

Если "Газпром" оставшуюся сумму денег не выплатит, то "Нафторгаз" получит разрешения местных судов на продажу активов российской компании, добавил Коболев.