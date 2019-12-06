АЛМА-АТА, 6 дек — ПРАЙМ. Оператор разработки нефтяного месторождения Кашаган в казахстанском секторе Каспийского моря разрабатывает расширение проекта с доведением проектной мощности по подготовке нефти до 850 тысяч баррелей в сутки, сообщила пресс-служба министерства энергетики Казахстана.

"На данный момент оператором прорабатывается концепция проекта с целью увеличения проектной мощности подготовки нефти до 850 тысяч баррелей в сутки, которая будет представлена республике до конца 2020 года", — говорится в докладе заместителя министра энергетики Асета Магауова на пресс-конференции в пятницу в Нур-Султане, текст которого распространила пресс-служба.

В начале сентября министр энергетики страны Канат Бозумбаев говорил, что на Кашагане был достигнут уровень добычи в 380 тысяч баррелей в сутки.

Тогда же он говорил, что добыча на месторождении может увеличиться до 500 тысяч баррелей в сутки в 2027 году.

Геологические запасы Кашагана оцениваются в 4,8 миллиарда тонн нефти. Общие нефтяные запасы составляют 38 миллиардов баррелей, из них извлекаемые — около 10 миллиардов баррелей, запасы природного газа — более 1 триллиона кубометров. В проекте принимают участие "Казмунайгаз", Eni, ExxonMobil, Royal Dutch Shell, Total, Inpex и CNPC.