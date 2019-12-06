БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 6 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин ходе встречи с представителями немецкого бизнеса заявил, что строительство морского трубопровода "Северный поток-2" вовсе не означает остановки Россией транзита газа в страны Европы по территории Украины. Новый газопровод — вопрос экономической целесообразности.

"Еще раз хочу сказать, что это (ввод "Северного потока-2" — ред.) совсем не значит, что Россия намерена прекратить транзит через территорию Украины. Вопрос не в территории, а экономической целесообразности", — пояснил президент.

Что касается поставки газа в Германию, то, по словам Путина, после ввода в эксплуатацию "Северного потока-2" поставки сырья удвоятся.

Путин выразил надежду, что сложные переговоры с Украиной по газу завершатся приемлемыми для обеих сторон решениями.

Сейчас Россия и Украина проводят переговоры в двустороннем формате, дата следующей встречи с участием ЕК пока не назначена.

"Я так вижу, что с обеих сторон там звучат запросные позиции, прямо скажу, достаточно трудно реализуемые, но надеюсь, что участники переговоров, а это прежде всего хозяйствующие субъекты, найдут приемлемые для них решения", — сказал президент.