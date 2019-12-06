МОСКВА, 6 дек /ПРАЙМ/. Бумаги российских компаний в пятницу завершили торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) ростом, кроме ритейлера "Лента", свидетельствуют данные торговой площадки.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 1,75% — до 6,97 доллара, "Новатэка" — на 1,27%, до 198,6 доллара, "Лукойла" — на 1,94%, до 97,7 доллара. Бумаги "Газпрома" подорожали на 0,92% — до 7,71 доллара, "Газпром нефти" — на 1,85%, до 33,05 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" выросла на 2,68% — до 28,4 доллара. Бумаги "Северстали" подорожали на 0,22% — до 13,8 доллара, НЛМК — на 1,17%, до 20,8 доллара.

Расписки ВТБ выросли в цене на 0,73% — до 1,39 доллара, Сбербанка — на 2,02%, до 14,89 доллара. Стоимость бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", увеличилась на 2,42% — до 18,64 доллара.

GDR АФК "Система" подорожали на 0,13% — до 4,78 доллара. Цена бумаг "Магнита" увеличилась на 0,81% — до 11,21 доллара. Бумаги "Ленты" закрылись в небольшом минусе — на 0,16%, на уровне 3,15 доллара.