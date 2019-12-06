МОСКВА, 6 дек /ПРАЙМ/. Минэнерго РФ предлагает в рамках программы модернизации ТЭС провести дополнительный отбор проектов на 2 ГВт на базе газовых турбин. Проект соответствующего постановления правительства, разработанный Минэнерго, размещен на портале проектов нормативных актов.

Дополнительный отбор предполагается провести до 1 апреля 2020 года. В 2026-2027 годах должны ежегодно вводиться до 560 МВт модернизированной мощности в европейской части РФ и на Урале, а также до 140 МВт — в Сибири. С вводом в 2028 году предлагается отобрать 470 МВт в европейской части РФ и на Урале и 130 МВт в Сибири.

Если на какой-то год фактически отобранный объем мощности будет ниже квоты, то оставшаяся мощность будет переноситься на следующий год. И наоборот — при превышении квоты объем отбора в следующем году будет снижаться. Как пояснили в РИА Новости Минэнерго РФ, проекты будут отбираться "по критерию экономики".

Для проектов, где будут использоваться экспериментальные турбины, будут предусмотрены льготы. В частности, при индексации капзатрат будет возможность переноса сроков ввода в первые три года. Также для этих проектов будет льготный расчет штрафов за неготовность оборудования к выработке электроэнергии. Как пояснили в Минэнерго РФ, это коснется проектов, где используются турбины мощностью 65-80 МВт, 100-130 МВт, 150-190 МВт.

Как отмечается в пояснительной записке, если исходить из предельных капзатрат а размере 36 тысяч рублей за кВт, энергорынок за модернизацию мощности в объеме 2 ГВт заплатит в 2027-2043 годах 145,8 миллиарда рублей в ценах 2021 года.

В РФ в 2019 году стартовала программа модернизации ТЭС стоимостью 1,9 триллиона рублей. Для проектов, попавших в нее, гарантируется окупаемость инвестиций за счет повышенных платежей потребителей.