АЛМА-АТА, 7 дек — ПРАЙМ. Хартию о сотрудничестве между странами-членами ОПЕК и государствами, не входящими в ОПЕК, подписали участники 7-й конференции ОПЕК+, прошедшей в пятницу в Вене, сообщила пресс-служба министерства энергетики Казахстана.

"В рамках мероприятия прошла церемония подписания Хартии о сотрудничестве между странами-членами ОПЕК и государствами, не входящими в ОПЕК, которая позволит институционализировать сотрудничество ОПЕК+", — говорится в распространенном в субботу пресс-релизе Минэнерго.

В сообщении поясняется, что "хартия направлена на улучшение взаимодействия между странами ОПЕК+ на долгосрочный период, будет способствовать пониманию основ нефтяного рынка, эффективному взаимодействию между странами-производителями и потребителями нефти, а также укрепит роль нефти в меняющемся глобальном энергетическом балансе".

Пресс-служба Минэнерго напомнила, что в июне текущего года документ был предварительно завизирован участниками соглашения ОПЕК+ для проведения внутренних процедур по согласованию его текста.

Ранее сообщалось, что в пятницу в Вене страны ОПЕК+ приняли решение о дополнительном сокращении добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки до конца первого квартала 2020 года. Казахстан поддержал данное решение, приняв на себя обязательства по дополнительному сокращению добычи нефти на 17 тысяч баррелей в сутки. Таким образом, текущие обязательства Казахстана в рамках действующего соглашения, принятого в декабре 2018 года, составляют 1,843 миллиона баррелей в сутки.