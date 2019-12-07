КИЕВ, 7 дек — ПРАЙМ. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что речи о смене руководства "Нафтогаза Украины" не может идти до завершения отделения оператора ГТС.

Ранее в начале декабря министр энергетики и защиты окружающей среды страны Алексей Оржель сообщил, что принято политическое решение о смене руководства стратегических предприятий на Украине, в том числе компаний "Нафтогаз Украины" и "Укрэнерго".

Исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко после этого высказал мнение, что конкурс на должность главы НАК "Нафтогаз Украины" до конца 2019 года провести не успеют. Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что привык к регулярному "съему" его с должности. Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что правительство в ближайшее время не намерено менять руководство компании.

"Относительно "Нафтогаза" у нас всегда была отдельная политика. И почему-то об этом не было сказано. В отношении "Нафтогаза" сейчас не может быть речи о каких-либо кадровых решениях. У нас идут переговоры с россиянами. Как минимум до момента завершения анбандлинга об этом не стоит говорить. Мне неизвестно о каких-либо политических решениях насчет изменения руководства "Нафтогаза", — сказал Гончарук в интервью агентству "РБК-Украина".