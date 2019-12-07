РИМ, 7 дек — ПРАЙМ. Ливан открыт к новым предложениям России по нефтяным инвестициям, приветствует любые инвестиции в страну, заявила РИА Новости исполняющая обязанности госминистра по делам административного устройства Ливана Мэй Шидиак.

"Россия занималась проектом нефтяных инвестиций на севере Ливана. Ливан открыт к новым предложениям в области нефтяных инвестиций. С Россией у нас нет проблем, мы приветствуем любые инвестиции от российской стороны в Ливан. Мы нуждаемся в поддержке зарубежных партнеров", — сказала Шидиак на полях международной конференции "Средиземноморские диалоги" в Риме.

Ранее исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Саад Харири также заявлял, что власти страны заинтересованы в присутствии российского бизнеса, включая нефтегазовые компании.