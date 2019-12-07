МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Американские законодатели внесли санкции в отношении газопровода "Северный поток-2" в законопроект о национальной обороне на 2020 год, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.

По информации агентства, санкции коснутся судов, прокладывающих трубопровод, а также руководителей компаний, связанных с этими судами. В частности, им могут отказать в выдаче виз и заблокировать транзакции, связанные с их собственностью в США.

Ранее глава комитета сената США по иностранным делам Джим Риш заявлял изданию Defense News, что конгресс США планирует остановить реализацию проекта газопровода "Северный поток-2" через закон о национальной обороне на 2020 год. По словам Риша, санкции в отношении компаний, участвующих в проекте "Северный поток-2", были добавлены в проект закона о национальной обороне на 2020 год. В то же время Риш отметил, что палата представителей и сенат США еще не достигли окончательного соглашения по законопроекту.

Кроме того, ранее сенатор-демократ Крис Мерфи заявлял, что сенат США намерен вскоре принять законопроект по "европейской энергобезопасности", нацеленный на борьбу с "российским влиянием". Под энергетической безопасностью европейских стран СШA традиционно понимают отказ от российских энергоресурсов. Вашингтон ранее грозил санкциями участникам проекта "Северный поток-2", который призван доставлять российский газ в Европу. Президент США Дональд Трамп перед встречей на полях саммита НАТО в Лондоне с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что надеется, что Германия сама решит "эту проблему", и добавил, что не определился с возможными санкциями.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Против "Северного потока-2" активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Они называют проект политическим и угрожающим энергобезопасности Европы. Российская сторона неоднократно заявляла, что проект "Северный поток-2" является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.