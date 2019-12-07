КИЕВ, 7 дек /ПРАЙМ/. Исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко назвал невозможным сценарий отказа от исковых требований, который предлагает "Газпром".

В пятницу представители "Нафтогаза" на переговорах с представителями российского "Газпрома" в Вене сообщили, что готовы получить компенсацию по арбитражам газом и отказаться от новых исков в случае подписания долгосрочного контракта на транзит российского газа, покрывающего все расходы компании и обязательства по текущим контрактам.

"Нулевой вариант" — это прежде всего выполнить решение арбитража, чтобы задолженность "Газпрома" перед "Нафтогазом" была равна нулю. Демонстрируя всем конструктивность своей позиции, мы даже согласны взять этот долг газом. Забыть о невыполнении договоренностей со стороны "Газпрома", — написал Витренко в Facebook.

"Простить "Газпрому" 3 миллиарда долларов, и забрать исковые требования в новом арбитраже без адекватной компенсации является невозможным вариантом", — заявил он.

Действующий контракт России и Украины на транзит газа истекает в конце этого года. Российская сторона на последних трехсторонних консультациях с участием Еврокомиссии в октябре представила позицию о необходимости пакетного решения транзитного вопроса — вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину, но прогресса на этом направлении достигнуто не было. Сейчас Россия и Украина проводят переговоры в двустороннем формате, дата следующей встречи с участием ЕК пока не назначена.