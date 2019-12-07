САРАТОВ, 7 дек /ПРАЙМ/, Эдуард Демьянец. Энергетики в субботу полностью восстановили теплоснабжение в Энгельсе, втором по величине городе Саратовской области, где из-за дефекта на теплосетях без отопления оставались около 20 тысяч человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе местного филиала "Т Плюс".

Энергетики в субботу с 4.00 (3.00 мск) приступили на проспекте Строителей в Энгельсе к устранению дефекта на теплотрассе, выявленного в ходе планового осмотра, и около 19.00 (18.00 мск) завершили ремонт. В администрации района уточнили РИА Новости, что в зоне отключения находились 144 многоквартирных дома, в которых живут около 20 тысяч человек, и 17 объектов социальной сферы.

"Теплоснабжение восстановили полностью", — сказала собеседница агентства.

В Энгельсе сейчас +1 градус.