МИНСК, 8 дек /ПРАЙМ/. Посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко сообщил, что государственный концерн "Белнефтехим" на следующей неделе предъявит "Транснефти" юридически оформленные претензии из-за поставок по магистральному нефтепроводу "Дружба" загрязненной хлоридами нефти.

"На следующей неделе должен приехать Рыбаков (Андрей Рыбаков, председатель "Белнефтехима" – ред.) с предельно выверенными юридическими документами и выдвинуть эти претензии", — цитирует в воскресенье агентство Белта белорусского посла в Москве.

В апреле в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из России через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. В результате 24-25 апреля Польша и Украина остановили прием нефти. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Польша частично возобновила прокачку 10 июня, а с 1 июля поставки по "Дружбе" были полностью восстановлены. Компенсировать ущерб из-за загрязнения нефти будет "Транснефть".

Ранее вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко сообщал, что Минск намерен обратиться в суд в случае отказа российской стороны компенсировать упущенную выгоду из-за загрязнения нефти в "Дружбе". При этом Ляшенко уточнял, что упущенная выгода — это видение одной из сторон. В частности, по его словам, материалы, выставленные на рассмотрение РФ, касались объема нефти, который перерабатывал Мозырский НПЗ. Вице-премьер тогда не стал называть сумму выставленных претензий, но отметил, что она "многоцифровая и значительная". При этом он сообщал, что Белоруссия оценивает в 20 миллионов долларов потери от порчи оборудования на НПЗ в Мозыре.