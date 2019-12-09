ВАРШАВА, 9 дек — ПРАЙМ. Польская нефтегазовая PGNIG и компания "Энергетические ресурсы Украины" договорились совместно искать и добывать газ на приграничной территории Украины, передает корреспондент РИА Новости.

Соответствующее соглашение о сотрудничестве в поиске и добыче углеводородов в понедельник подписали глава правления PGNIG Петр Вожняк и руководящий партнер "Энергетических ресурсов Украины" Дейл Перри.

Вожняк пояснил, что в рамках соглашения будет проводиться работа по месторождению газа Пшемысль. Это месторождение расположено на территории Польши недалеко от границы с Украиной, и разведанные запасы газа в нем исчерпаны уже на 80%. Теперь украинская и польская стороны хотят совместно проводить исследования на украинской территории в районе месторождения для поисков новых запасов газа.

По словам Вожняка наличие газа на территории Украины в районе будущих поисков "не вызывает сомнений". "Газ там есть", — заявил он.

Глава PGNIG также подчеркнул, что подписание соглашения — это "естественное направление" обеспечения Польши газом. "Мы ищем все возможные источники газа вокруг Польши", — сказал он, отметив, что соглашение будет затрагивать все фазы разведки и добычи газа на Украине, в том числе юридические.

Вожняк отметил, что в настоящее время "открываются возможности транспортировки добытого на Украине газа в Польшу". Он отметил, что транспортные мощности газопровода между Польшей и Украиной освобождаются после окончания контракта между Украиной и Россией.

"Энергетические ресурсы Украины", согласно данным на официальном сайте, — это группа компаний с иностранными инвестициями, специализирующаяся на развитии энергетических проектов в Украине. Входящая в группу компания ERU Trading занимает лидирующие позиции среди частных импортеров природного газа на Украине., а в июле 2019 года стала первой компанией, которая импортировала электроэнергию из Европы в Украину.