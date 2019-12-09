МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Болгария готова с 1 января 2020 года начать прием российского газа из "Турецкого потока" для себя, а также для Греции и Северной Македонии, заявил в понедельник исполнительный директор "Булгартрансгаз" Владимир Малинов изданию "24 часа".

Глава Минэнерго РФ Александр Новак в конце октября говорил, что введенный в эксплуатацию 11-километровый участок газопровода на границе Турции с Болгарией позволит поставлять газ "Турецкого потока" в Болгарию уже с 1 января 2020 года.

"Мы готовы обеспечить потребление газа для Болгарии, Северной Македонии и Греции через "Турецкий поток" с 1 января", — цитирует издание Малинова. Он добавил, что 30 ноября турецкая сторона сделала так называемый "золотой сварной шов", соединив "Турецкий поток" и "Балканский поток".

По его словам, даже в случае, если с начала 2020 года транзит российского газа в Болгарию по Трансбалканскому газопроводу из Украины прекратится, болгарская сторона подготовилась к праздникам, чтобы в этот период перебоя в поставках газа не было.

Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая — для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Запустить газопровод планируется в начале января 2020 года. "Голубое топливо" из его второй нитки планируется поставлять через Болгарию в Сербию и Венгрию.

Инфраструктура в Болгарии для поставок газа "Турецкого потока" в Сербию должна быть построена в первой половине 2020 года. Сербия в настоящее время также строит трубопровод от границы с Болгарией до Венгрии, речь идет о ветке протяженностью 402 километра пропускной способностью 12,87 миллиарда кубометров в год. Ее строительство планируется завершить в этом году, а 2020 году будет достроена компрессорная станция для подачи газа "Турецкого потока" в Венгрию, говорил в ноябре министр горного дела и энергетики Сербии Александр Антич.