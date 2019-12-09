МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Встреча президентов России и Украины не принесет прорыва в переговорах вокруг газового транзита, однако возможны некоторые шаги навстречу друг другу, что крайне важно с точки зрения поиска компромисса по этому вопросу, считают опрошенные агентством "Прайм" эксперты. Поскольку альтернативы украинской трубе пока нет, велика вероятность, что стороны все-таки сделают определенные шаги навстречу друг другу, чтобы, как минимум, без проблем пройти зимний период, считают аналитики.

О встрече президента Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским стало известно только в день проведения. Утром в понедельник помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что главы государств встретятся вечером в Париже после саммита "нормандской четвёрки" (РФ, Украина, Франция, ФРГ), и ограничений по времени не будет.

Само по себе мероприятие примечательно сразу с нескольких точек зрения. Во-первых, это первая личная встреча Путина и Зеленского, во-вторых, первая встреча лидеров России и Украины с августа 2014 года, когда российский президент разговаривал с Петром Порошенко. Круг тем, который предполагается к обсуждению, весьма широк, но одним из наиболее важных вопросов остается обеспечение газового транзита через Украину после 31 декабря 2019 года. К этому моменту истечет срок прежнего контракта, а обсуждение нового, похоже, зашло в тупик из-за принципиально разных позиций сторон.

Официально диалог по газу пока не подтвержден, но состав делегаций обеих сторон прямо указывает на то, что он все же состоится. С Зеленским в Париж поехали министр энергетики Алексей Оржель и исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко. С российской стороны во встрече примут участие глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики Александр Новак.

Результаты общения на высшем уровне станут известны лишь поздно вечером в понедельник, однако эксперты высказали предположение, что никакого прорыва ждать не следует.

"Возможны подвижки, но шансов на полное урегулирование вопроса о транзите не так уж и много. Хорошо, если удастся сойти с мертвой точки, но, скорее всего, по большому счету мы увидим лишь сверку часов", — рассуждает ведущий аналитик Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.

По его мнению, диалог между Путиным и Зеленским может быть весьма продуктивный и стороны смогут договориться, в том числе, по газу. "Однако главная проблема в том, что Зеленский не обладает всей полнотой власти и не может, к примеру, поменять менеджмент "Нафтогаза" либо изменить позицию относительно сроков контракта или взаимного списания долгов. Согласиться на условия России — значит попасть под жесткую критику со стороны оппозиции и повысить риски нового Майдана, а этого все боятся", — говорит эксперт.

Получается, задачи у Зеленского и его правительства диаметрально противоположные. Если кабмин стремится без потерь пройти отопительный сезон, то в интересах "Нафтогаза" — вовсе не соглашаться на транзит на невыгодных для себя условиях. Тогда не будет и реверса, что вынудит украинские власти закупать газ за рубежом по высоким ценам. По таким же ценам "Нафтогаз" будет продавать потребителям свой газ, добытый в стране, и сможет заработать больше.

КЛУБОК ПРОТИВОРЕЧИЙ

Ситуацию осложняет то, что газовый транзит связан с целым "клубком" нерешенных вопросов в отношениях как между "Нафтогазом" и "Газпромом", так и между Россией и Украиной в целом. Прежде всего, тема, которую будет обсуждать "нормандская четверка" – урегулирование конфликта в Донбассе. Стороны обсудят как политические, так и экономические аспекты, в том числе, продолжение дальнейшего разведения сил и снятие блокады с региона.

То же касается газовых споров – украинская сторона в лице "Нафтогаза" недовольна условиями истекающего контракта на транзит, отказывается от покупки российского газа напрямую и бомбардирует международные суды многочисленными исками против "Газпрома". По мнению ведущего аналитика "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, именно эти иски по весьма сомнительным основаниям являются главным препятствием на пути заключения газового соглашения.

"Наибольшее раздражение вызывает одна из формулировок Стокгольмского арбитража, который принял положительное решение по одному из исков, учитывая тяжёлое экономическое положение Украины. "Газпром" категорически против подобного подхода к ведению дел, поскольку не собирается оплачивать весь украинский бюджет", — указал он.

АЛЬТЕРНАТИВЫ НЕТ

Однако на ближайшую перспективу альтернатив украинскому маршруту в Восточную Европу пока нет, так как проект "Южный поток" был похоронен европейскими властями, а ответвления от "Турецкого потока" в Европу пока не выстроены. Соответственно, на определенном этапе Евросоюз может оказать давление на Киев, чтобы не оставить без газа значительные территории.

"Соответственно, чем ближе будет срок истечения прежнего контракта, тем выше вероятность временного или более рационального соглашения. После достройки всей инфраструктуры "Турецкого потока" появится возможность прокачивать некоторые объемы в обход Украины, но пока европейцы должны сами для себя решить вопрос необоснованного стяжательства "Нафтогаза", — говорит Кочетков.

Юшков видит возможность достижения некого компромисса относительно прохождения зимнего сезона. Даже если контракта не будет, стороны могут договориться до конца декабря выделить отдельного оператора, с которым "Газпром" подпишет соглашение. Будет проведена некая видимость аукциона на занятие транзитных мощностей, на основании чего заключат некий "зимний пакет". Это будет выгодно и "Газпрому", который заинтересован пройти зиму без накладок и выполнить условия контракта.

В целом позиции "Газпрома" и "Нафтогаза" в этом споре разные, поэтому сравнивать их некорректно. Стратегически сильнее "Газпром", обладающий газом и поддержкой клиентов в Европе. Тактически же у "Нафтогаза" больше шансов сорвать переговоры невыполнимыми условиями. Украинские власти понимают, что в долгосрочной перспективе большого транзита больше не будет, и нужно выбирать меньшее из зол, сохранив хотя бы 15-20 млрд кубов и обеспечив возможность пройти 2020 год без проблем.



