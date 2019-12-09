ДОХА, 9 дек /ПРАЙМ/. Итоговая сумма, вырученная в результате IPO, в ходе которого было размещено 1,5% акций саудовского нефтяного гиганта Saudi Aramco, выросла с 25,6 миллиарда долларов до 29,4 миллиарда за счет опциона доразмещения, сообщил телеканалу "Аль-Арабия" глава отдела банковских инвестиций крупнейшего саудовского банка и одного из ведущих организаторов сделки National Commercial Bank Вассим аль-Хатиб.

"Окончательное число проданных акций составляет 3,45 миллиарда, а окончательная цена сделки — 29,4 миллиарда долларов", — сказал аль-Хатиб.

Saudi Aramco 5 декабря объявила итоги IPO, проведенного на местной бирже Tadawul. Спрос на акции компании более чем в четыре раза превысил объем предложения, за счет чего бумаги размещены по верхней границе объявленного диапазона — 32 риала (8,53 доллара) за штуку. Всего Саудовская Аравия продает инвесторам 1,5% акций компании за 25,6 миллиарда долларов. При этом еще 450 миллионов акций, или 15% от предложения, были отведены под опцион доразмещения (опцион для стабилизации котировок акций после IPO).

Исходя из цены размещения, компания оценена примерно в 1,7 триллиона долларов, став самой дорогой в мире и с большим отрывом опередив американскую Apple, чья рыночная капитализация составляет около 1,2 триллиона долларов.

Первые торги акциями Aramco пройдут 11 декабря. На прошлой неделе министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман аль-Сауд выразил уверенность, что рыночная капитализация нефтяного гиганта скоро превысит 2 триллиона долларов.