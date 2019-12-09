АНКАРА, 9 дек /ПРАЙМ/. Турция и Ливия могут проводить совместную геологоразведку месторождений углеводородов в Средиземном море, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

Эрдоган и глава правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж, контролирующий лишь часть территории страны, в конце ноября подписали меморандумы о сотрудничестве в военной сфере и о взаимопонимании по морским зонам. Турция опубликовала карту морских зон "с учетом турецко-ливийского меморандума", согласно которой значительная часть греческой исключительной экономической зоны "отходит" к Турции. Меморандум по морским зонам был ратифицирован турецким парламентом.

"Это соглашение определяет наши территории в море. Мы признаем права на их использование Ливией, а Ливия – наши права. Мы и наши права, и права турок-киприотов будем защищать, и не дадим никому сделать односторонние шаги. Сейчас у нас есть собственные корабли по геологоразведке. И у нас есть право этим заниматься. Мы можем вести эти работы вместе (с Ливией)", — заявил Эрдоган в интервью телеканалу TRT.

Он добавил, что Турция информировала ООН о заключенном с Ливией меморандуме.

"Мы готовы к переговорам со всеми странами — соседями по морю, предлагаем всем найти выход в рамках права. Но на наш призыв к диалогу Греция не откликнулась положительно, выслала ливийского посла. Хотя это не тайное соглашение, мы открыто его подписали. Греция, высылая посла, вызвала международный скандал", — сказал турецкий лидер.

Греция, Египет и заседающая на востоке Ливии палата представителей (парламент) назвали турецко-ливийские меморандумы незаконными и недействительными. Посол Ливии в Афинах в пятницу был объявлен персона нон грата, ему дали три дня для того, чтобы покинуть Грецию.

В Афинах заявляют, что права Греции на морские зоны ее островов установлены международным правом и не подлежат обсуждению. Официальный представитель министерства иностранных дел Греции Александрос Генниматас заявил, что Турция и Ливия не имеют общих границ, подписанный ими меморандум не имеет законной силы и поэтому не влечет никаких последствий.