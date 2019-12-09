АНКАРА, 9 дек /ПРАЙМ/. Объем закупаемого Турцией российского газа может возрасти после ввода газопровода "Турецкий поток", заявил президент страны Тайип Эрдоган.

"С РФ мы приближаемся к объему товарооборота в 30 миллиардов долларов. Но основное — мы покупаем газ. После ввода "Турецкого потока" этот объем может еще значительнее возрасти", — сказал Эрдоган в эфире телеканала TRT.

Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая — для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Запустить газопровод планируется в начале января 2020 года. "Голубое топливо" из его второй нитки планируется поставлять через Болгарию в Сербию и Венгрию.