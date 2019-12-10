ПАРИЖ, 10 дек /ПРАЙМ/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным транзит газа, считает, что вопрос удалось разблокировать.

"На двусторонней встрече с президентом Российской Федерации мы говорили об этом (о транзите газа – ред.)… Мне кажется, что этот вопрос мы разблокировали. И уже на уровне советников сейчас будет обсуждаться возможность, формат, объем, цена и другие детали договора про транзит газа, потому что это очень важно для всех", — заявил Зеленский на итоговой пресс-конференции лидеров "нормандской четверки".