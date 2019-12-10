ПАРИЖ, 10 дек /ПРАЙМ/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает высокой вероятность продления контракта на транзит газа из России в ЕС через Украину после 1 января.

"Мы действительно уделили большое количество времени нашей встречи тет-а-тет именно этому вопросу… Я уверен, но я не могу что-то говорить, еще нет договора, но я уверен, что у нас больше шансов его подписать по лучшим условиям, чем до этого обсуждали наши представители, когда были очень сложные встречи" — заявил Зеленский на брифинге.

"Они были принципиально без ответов. Уже никто не говорит о контракте на один год, это сняли с обсуждения… Я настаивал на наиболее выгодных, амбициозных условиях для Украины и Европы, это на десять лет", — продолжил президент.