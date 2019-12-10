ВАШИНГТОН, 10 дек — ПРАЙМ. Конгресс США заложил в оборонный бюджет на 2020 год введение санкций против газопроводов "Северный поток 2" и "Турецкий поток", следует из опубликованного документа.

Ранее стало известно, что комитеты по вооруженным делам палаты представителей и сената США согласовали оборонный бюджет на 2020 год. Для вступления в силу документ должен подписать президент США.

Оборонный бюджет предполагает "защиту европейской энергетической безопасности путем введения санкций, связанных с российскими энергетическими трубопроводами "Северный поток 2" и "Турецкий поток".