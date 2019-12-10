МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Решение ОПЕК+ дополнительно сократить добычу позитивно для рынка нефти и цены, в первом квартале она будет стабильной — на уровне 55-65 долларов за баррель, сообщил журналистам глава "Газпром нефти" Александр Дюков.

ОПЕК+ на прошлой неделе согласовала дополнительное сокращение добычи на первый квартал 2020 года — примерно на 500 тысяч баррелей в сутки, из которых сокращение добычи нефти для членов ОПЕК составит 372 тысячи баррелей в сутки, а для стран, которые не входят в организацию, — 131 тысячу.

Комментируя влияние данного решения на рынок нефти и цену в первом квартале, Дюков ответил: "Положительно, позитивно".

"Как я и говорил, я думаю, что цена будет стабильно находиться в этом диапазоне — 55-65 (долларов за баррель — ред.)", — ответил он на вопрос о том, какую цену на нефть в этот период ожидает компания.