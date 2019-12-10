МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Москве и Киеву по итогам обсуждения президентами РФ и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским вопросов по газу не удалось выйти на окончательные договоренности. Об этмо во вторник сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Премьер-министр Украины не исключает "газовой войны" с РФ

Напомним, что первый за три года саммит лидеров стран "нормандской четверки" (РФ, Франция, Украина и Германия) завершился в Париже в ночь на вторник. Помимо саммита прошли двусторонние встречи лидеров стран.

Газовый вопрос стоял на повестке переговоров Путина и Зеленского. На встрече присутствовали глава "Газпрома" Алексей Миллер и его коллега из "Нафтогаза", отметил пресс-секретарь.

"Действительно, были озвучены подходы сторон. Пока не удалось выйти на окончательную договоренность. Позиции сторон сопоставлены, они хорошо известны, они последовательные, что касается позиции российской стороны", — сообщил Песков и добавил о достигнутой условности, что руководители газовых компаний двух стран и профильные министры продолжат свое общение.

"Вместе с тем, пока не приходится говорить о том, что удалось выйти на решение проблемы продления транзитного договора и урегулирования вопроса о претензиях в Стокгольмском арбитраже", — пояснил пресс-секретарь.