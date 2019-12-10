МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером продолжают увеличиваться, в то время как трейдеры реагируют на новости о том, что США могут отложить запланированное введение новых пошлин на товары из Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.58 мск цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent растёт на 0,22%, до 64,39 доллара за баррель, январских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,34%, до 59,22 доллара за баррель.

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц с обеих сторон сообщила, что США планируют отложить намеченное на 15 декабря введение импортных пошлин на ряд товаров из Китая. Внешнеторговые ограничения негативно влияют на экономику, в том числе и на глобальный спрос на нефть, а Китай — крупнейший в мире потребитель этого сырья.

Инвесторы также ожидают выхода в среду данных о запасах нефти в США. Аналитики полагают, что коммерческие запасы нефти в стране за прошедшую неделю сократились на 3 миллиона баррелей, или на 0,7%, до 444,1 миллиона баррелей.