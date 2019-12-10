МОСКВА, 10 дек /ПРАЙМ/. Глава "Роснефти" Игорь Сечин в ближайшее время посетит Японию, чтобы провести переговоры с японскими компаниями об инвестировании в проект "Восток Ойл", сообщает Nikkei.

Как сообщает издание, Сечин встретится с руководством Агентства природных ресурсов и энергетики Японии, с руководством государственной JOGMEC, нефтяной компании Inpex, а также Mitsubishi, Itochu, Mitsui & Co. и Marubeni.

В октябре Сечин сообщал, что компания обсуждает реализацию проекта "Восток Ойл", в том числе с партнерами из АТР, с Ближнего Востока, из западных стран. Глава ВР Боб Дадли тогда же говорил журналистам, что компания обсуждает с "Роснефтью" этот проект — в частности, включение в него Байкаловского месторождения, входящего в "Ермак нефтегаз". Также министр нефти и газа Индии Дхармендра Прадхан в октябре по итогам встречи индийской делегации с "Роснефтью" говорил, что Индия, вероятнее всего, будет инвестировать в "Восток ойл".

Проект "Восток ойл" объединяет ресурсную базу крупнейших месторождений Ванкорского кластера (Ванкорского, Сузунского, Тагульского и Лодочного), а также перспективных нефтеносных площадок на севере Красноярского края, таких как Пайяхская группа месторождений (принадлежит "Нефтегазхолдингу") и Западно-Иркинский участок. По оценке замминистра энергетики Павла Сорокина, затраты на реализацию арктического проекта "Восток Ойл" в создаваемой новой нефтегазовой провинции на Таймыре могут составить до 10 триллионов рублей.