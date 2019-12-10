МОСКВА, 10 дек /ПРАЙМ/. Саудовская Аравия провела ряд встреч с международными инвесторами для оценки перспективы листинга акций Saudi Aramco в Азии, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

"Официальные лица Саудовской Аравии в прошедшие недели провели встречи с международными инвесторами, чтобы оценить их взгляды на возможный листинг акций Saudi Aramco в Азии", — говорится в сообщении.

Saudi Aramco 5 декабря объявила итоги IPO, проведенного на местной бирже Tadawul. Спрос на акции компании более чем в четыре раза превысил объем предложения, за счет чего бумаги размещены по верхней границе объявленного диапазона — 32 риала (8,53 доллара) за штуку. Всего Саудовская Аравия продает инвесторам 1,5% акций компании за 25,6 миллиарда долларов. При этом еще 450 миллионов акций, или 15% от предложения, были отведены под опцион доразмещения (опцион для стабилизации котировок акций после IPO).

Исходя из цены размещения, компания оценена примерно в 1,7 триллиона долларов, став самой дорогой в мире и с большим отрывом опередив американскую Apple, чья рыночная капитализация составляет около 1,2 триллиона долларов.

Первые торги акциями Aramco пройдут 11 декабря. На прошлой неделе министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман аль-Сауд выразил уверенность, что рыночная капитализация нефтяного гиганта скоро превысит 2 триллиона долларов.