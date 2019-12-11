ВАШИНГТОН, 11 дек /ПРАЙМ/. Действия конгресса США не остановят ни "Северный поток-2", ни "Турецкий поток", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Вашингтон.

"Конгресс сейчас буквально обуревает желанием сделать все, чтобы разрушить наши отношения (РФ и США — ред.). Дело, начатое администрацией (экс-президента Барака) Обамы, продолжается. Но мы привыкли к такого рода нападкам, мы знаем, как реагировать на них. Уверяю вас, что ни "Северный поток-2", ни "Турецкий поток" не остановятся", — сказал Лавров.