МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Во время встречи "нормандской четверки" в Париже не удалось достичь договоренности о транзите российского газа через Украину с 1 января 2020 года. Украинский премьер Алексей Гончарук заявил о готовности Киева прекратить транзит и развязать "газовую войну" с Россией. Несмотря на препоны со стороны Запада, "Газпром" стремится достроить "Северный поток-2" в срок и готов использовать все возможные маршруты поставки российского газа потребителям в Европе, если транзит через Украину прекратится.

В ПАРИЖЕ НЕ ДОГОВОРИЛИСЬ

"Нормандская четверка" – Россия, Германия, Франция и Украина – помимо политических проблем, связанных с конфликтом в Донбассе, обсуждала газовый вопрос. После завершения встречи президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что "вопрос транзита газа удалось разблокировать" и выразил надежду на получение компенсации в размере $3 млрд от "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража в натуре – газом. Однако другие украинские участники переговоров были менее оптимистичны. Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев сказал, что в Париже Москва и Киев не достигли никаких договоренностей. По словам исполнительного директора украинской компании Юрия Витренко, стороны "договорились продолжать договариваться".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин и Зеленский обсуждали газовый вопрос, но ни о чем конкретном не договорились. Предложение России продавать газ Украине с 25% скидкой было проигнорировано. В Киеве по-прежнему грозятся многомиллиардными исками и надеются, что Запад им поможет.

Гончарук даже осмелился угрожать России "газовой войной".

"Не договорились о контракте, но этого и не должно было состояться в Париже. Украина будет договариваться о газе дальше, возможно просто, возможно — с "газовой войной". Но мы полностью готовы к этому: наши хранилища наполнены, нашу логику поддерживают ЕС и решение Стокгольмского арбитража, а "Северный поток-2" недостроен", — написал Гончарук в Facebook.

Киевские правители продолжают надеяться на помощь Запада – прежде всего США, которые обещают ввести санкции против компаний, участвующих в строительстве "Северного потока-2". В Киеве полагают, что способны заставить Москву заключить транзитный договор на кабальных для России условиях.

ВОЗМОЖНОСТИ "ГАЗПРОМА"

Действительно, газопровод "Северный поток-2" еще недостроен, но компания Allseas в начале декабря подтвердила возобновление работ в районе острова Борнхольм. Allseas является владельцем судов-трубоукладчиков Pioneering Spirit и Solitaire, которые зафрахтовал "Газпром" для строительства газопровода по дну Балтийского моря. По данным агентств, осуществляющих мониторинг движения морских судов, в настоящее время Pioneering Spirit и Solitaire ведут работы в исключительной экономической зоне Дании.

Перед возобновлением работ оставался недостроенным участок "Северного потока-2" протяженностью 168 км – 336 км по двум ниткам. По оценкам экспертов, для завершения строительства потребуется 6-8 недель. Таким образом, газопровод будет построен в январе 2020 года, если строить обе нитки одновременно. Если сосредоточиться на одной ветке, то строительство можно завершить до 1 января 2020 года.

Компания Gascade сообщила об успешном испытании первой нитки газопровода Eugal – продолжение "Северного потока-2" по территории Германии – которую планируется запустить 1 января 2020 года. Eugal включает две нитки совокупной мощностью 55 млрд куб. м/г.

Кроме того, "Газпром" также подготовился к возможным сбоям в поставках газа через Украину, максимально заполнив ПХГ на территории стран ЕС. По оценке западных экспертов, российская компания закачала в европейские ПХГ свыше 13 млрд куб. м газа.

Кроме того, существующие газопроводы "Северный поток" и Ямал-Европа будут использоваться с учетом резервных возможностей – на 110% от установленной мощности.

БОЛГАРСКИЙ САБОТАЖ

Болгария начнет принимать газ из "Турецкого потока" с начала 2020 года, заявил исполнительный директор "Булгартрансгаза" Владимир Малинов в интервью болгарским СМИ. Он также сказал, что в случае прекращения транзита через Украину, Болгария сможет обеспечить свои потребности и осуществлять транзит в соседние Грецию и Северную Македонию.

Глава "Булгартрансгаза" особо подчеркнул, что уже на этой неделе начнется заполнение газом 11-километрового участка газопровода на болгарской территории. Одновременно с этим начнется заполнение сухопутного участка второй нитки "Турецкого потока", предназначенной для поставок потребителям в Юго-Восточной Европе.

По словам Малинова, болгарский участок будет заполнен к 11 декабря, а турецкий к 20 декабря. Болгария с 1 января сможет начать поставки российского газа, но только в Северную Македонию и Грецию, поскольку строительство трубопровода мощностью 8,75 млрд куб. м/г до границы с Сербией завершится только к 31 мая 2020 года. Сербская сторона подтвердила завершение строительства своего участка "Турецкого потока" до конца 2019 года. Из Сербии российский газ может поставляться в Венгрию, Австрию и другие сопредельные государства.

На прошлой неделе во время встречи с президентом Сербии Александром Вучичем президент РФ Владимир Путин обвинил болгарское руководство в сознательном затягивании реализации проекта "Турецкий поток". Путин напомнил, что Москва пошла навстречу Софии и согласилась поставлять газ в страны Юго-Восточной Европы через территорию Болгарии, несмотря на срыв проекта "Южный поток".

"Если болгары не хотят – не болгары, а болгарское руководство – мы найдем другие пути реализации наших возможностей по югу Европы", – заявил российский президент.

Строительство "Балканского потока" началось с 5-месячной задержкой. "Булгартрансгаз" еще в апреле 2019 года выбрал подрядчика – им стала саудовская компания Arkad. Однако заключить договор на строительство удалось только 18 сентября. Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов объяснил задержку процедурами, которые необходимо соблюсти в соответствии с требованиями ЕС.

"Я не хочу говорить о том, что хотел сказать президент Путин. У нас есть заверения ЕС и США, что Болгария будет центром распределения газа. Болгария придерживается процедур ЕС. Мы не Сербия, не Россия, не Турция. Мы придерживаемся процедур ЕС, поэтому были объявлены тендеры", – заявил в ответ Борисов.

В 2014 году Россия отказалась от реализации проекта "Южный поток" из-за позиции болгарского руководства во главе с Борисовым. "Газпром" планировал проложить четыре нитки газопровода из России в Болгарию по дну Черного моря совокупной мощностью 63,5 млрд куб. м/г. Для реализации такого масштабного проекта Москва и София заключили межправительственное соглашение.

В случае успешной реализации проекта, Болгария помимо обеспечения собственных потребностей в газе – в объеме 3,0-3,5 млрд куб. м/г – стала бы крупнейшим газовым хабом в Юго-Восточной Европе – тем самым центром распределения, о которым продолжает мечтать Борисов. По разным оценкам, за услуги по хранению и транзиту газа Болгария могла бы получать от 600 млн до 1 млрд евро ежегодно – огромная сумма для такой маленькой страны.

РЕВЕРСОМ ПО ТРАНСБАЛКАНСКОМУ ГАЗОПРОВОДУ

На смену "Южному потоку" пришел другой проект – "Турецкий поток". Однако мощность "Турецкого потока" снизилась в два раза, вместо четырех ниток газопровода было решено строить две – по 15,75 млрд куб. м/г каждая. Строительство морского участка газопровода началось в 2017 году, завершилось в марте 2019 года. "Газпром" и турецкая BOTAS также соединили одну ветку с местной ГТС и построили участок от Кыйыкей до границы с Болгарией. 30 ноября 2019 года вторая ветка "Турецкого потока" была соединена с болгарской ГТС, что позволяет осуществлять поставки по Трансбалканскому трубопроводу в реверсном режиме.

Если Москве и Киеву не удастся договориться о транзите, то Болгария способна обеспечить не только свои потребности в газе, но и осуществлять поставки в сторону Румынии, Украины и Молдавии.

Министр экономики Молдавии Анатолий Усатый рассматривает возможность поставок российского газа по Трасбалканскому газопроводу в реверсном режиме с 1 января 2020 года. Компания "Молдовагаз" намерена подписать соглашение с "Газпромом" до конца декабря после достижения договоренности с Украиной о транзите на участке Орловка – Каушаны, который является частью Трансбалканского газопровода. Протяженность этого участка составляет около 200 км, но он частично пролегает по украинской территории, что влечет огромные риски. Договориться о транзите будет непросто, учитывая непрофессионализм и неадекватность киевских правителей, о чем все чаще и громче говорят эксперты на Украине.

В случае развязывания Киевом "газовой войны" энергетическая безопасность Европы будет поставлена под угрозу. В случае прекращения транзита через Украину, "Газпром" способен компенсировать сокращение поставок газа в Европу, но не в полном объеме. Российская компания готова использовать все возможные маршруты.

Сейчас в ПХГ Украины находятся свыше 20 млрд куб. м газа, но без транзита этого объема может не хватить для обеспечения даже внутренних потребностей в конце отопительного сезона. Прекращение транзита приведет к росту тарифов на газ для промышленности и населения, без топлива останутся населенные пункты, расположенные вдали от магистральных газопроводов. Кроме того, отсутствие российского газа может привести к разрушению единой ГТС Украины. Киевским правителям следует задуматься: стоит ли начинать войну с Россией, не понимая, чем она может закончиться для Украины.