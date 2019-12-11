МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Канадское подразделение американской нефтегазовой компании Chevron планирует выйти из СПГ-проекта Kitimat (Китимат) в Британской Колумбии, где компании принадлежит 50%, говорится в сообщении компании.

Chevron отмечает, что решение по СПГ-проекту принято в рамках оптимизации портфеля активов, направленной на увеличение доходности. Компания считает вышеуказанный проект конкурентоспособным, однако инвестиционные планы Chevron не включают его финансирование. По мнению компании, этот проект "может представлять большую ценность для другой компании".

"Благодаря дисциплинированному подходу Chevron к распределению капитала и пересмотру долгосрочного прогноза цен на сырьевые товары, компания сократит финансирование различных связанных с газом возможностей, включая сланцевый проект Appalachia, СПГ-проект Kitimat и другие международные проекты. Chevron оценивает стратегические альтернативы для этих активов, включая их продажу", — отмечает компания.

В совокупности эти действия приведут к отчислениям в резервы с учетом обесценения активов в размере от 10 до 11 миллиардов долларов по итогам четвертого квартала 2019 года (после вычета налогов), более половины из которых связаны с проектом Appalachia, добавляет Chevron.

Chevron также сообщила о программе капиталовложений на 2020 год в размере 20 миллиардов долларов, из которых 16,8 миллиарда будут направлены на сектор upstream (разведка и добыча). Из данной суммы около 4 миллиардов долларов пойдет на разработку "нетрадиционных запасов бассейна Permian". Кроме того, из общей суммы капиталовложений 2,8 миллиарда долларов будут направлены на сектор downstream (переработка и сбыт), а 400 миллионов долларов пойдут "на другие цели".

Chevron является второй по величине нефтегазовой компанией США. Корпорация работает более чем в 180 странах.