ТОКИО, 11 дек — ПРАЙМ. Первый в мире танкер для транспортировки жидкого водорода спущен на воду в среду в японском порту Кобе c верфи компании Kawasaki Heavy Industries, говорится в сообщении предприятия.

Судно Suiso Frontier разработано для транспортировки по морю большого объема жидкого водорода, охлажденного до минус 253 градусов. Жидкий водород будет заливаться в цистерны с вакуумной изоляцией объемом 1250 кубометров, которые пока еще предстоит установить на судне.

К концу 2020 году танкер будет готов к работе по перевозке жидкого водорода в Японию от его производителя в Австралии.

Жидкий водород рассматривается как энергоресурс будущего поколения в условиях противостояния глобальному потеплению. Он не загрязняет атмосферу углекислым и другими озоноразрушающими газами. Ряд японских компаний стремятся использовать жидкий водород согласно целям устойчивого развития. В городе Кобе строится терминал по разгрузке нового топлива.