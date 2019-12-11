Аналитики признают, что первый день торгов акциями Saudi Aramco оказался весьма успешным, но обращают внимание, что делать окончательные выводы о спросе инвесторов на ее бумаги и цене можно будет не раньше весны. Конкретика же зависит не только от состояния экономики Саудовской Аравии и форс-мажоров на ее нефтяных объектах, но и от конъюнктуры мировых рынков.

Стартовав с отметки в 35,2 риала за акцию, что означало 10-процентный рост к цене IPO, на том же уровне котировка Saudi Aramco сохранялась в течение всего торгового дня. При этом объем торгов составил 11,1 млрд риалов, или около 300 млн долларов.

Исходя из цены размещения, Saudi Aramco была оценена примерно в 1,7 трлн долларов, став самой дорогой в мире и с большим отрывом опередив американскую Apple, чья рыночная капитализация составляет около 1,2 трлн долларов. После роста на 10% капитализация Saudi Aramco приблизилась к 1,9 трлн долларов. Саудовские власти уже выразили надежду, что вскоре компания будет стоить на рынке более 2 трлн долларов.

"Начало торгов очень воодушевляющее. При цене 35,2 риала вся компания оценивается в 1,88 трлн долл. Кроме того, не каждый день нефтегазовые корпорации такого масштаба прибавляют по 10% в цене", — комментирует ситуацию старший аналитик инвестиционно-консалтинговой компании Federation Consulting Владимир Ананьев.

Акции Aramco востребованы у региональных инвесторов, а в самом Королевстве это иначе как "народным IPO" назвать нельзя. Купившие акции по подписке уже заработали эти 10%, остальные желающие присоединятся позже, добавил он.

Аналитик ИК "Фридом Финанс" Евгений Миронюк связывает позитивное начало торгов со значительным неудовлетворенным спросом и ажиотажем, прежде всего, среди местных инвесторов. "Если бы к покупке предлагалась не столь незначительная доля акций, спрос был бы полностью удовлетворен при закрытии книги заявок и цена при старте торгов была менее волатильной", — полагает он.

В свою очередь, начальник аналитического отдела "Церих Кэпитал Менеджмент" Николай Подлевских уточнил, что размещение Saudi Aramco, несмотря на его рекордные масштабы, невелико по процентной доле и слишком закрыто по подписке. "В основном бумаги распределялись среди своих, и то, что произошло с ценами сегодня, может оказаться своеобразной игрой – дескать, мы агитировали вкладываться и оказались правы", — говорит он.

ДАЛЬНЕЙШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Что касается дальнейших биржевых перспектив Saudi Aramco, то эксперты к единому мнению не пришли, хотя согласились, что 10-процентный рост цены создаст позитивный настрой, прежде всего, для тех, кто вложился в бумаги.

"Планы у Королевства, очевидно, наполеоновские. Для саудитов Aramco — это элемент престижа, и они сделают всё, чтобы стоимость их "национального достояния" росла. Вполне можно ожидать словесных интервенций и обещаний хороших перспектив бизнеса", — полагает Ананьев.

В свою очередь, Миронюк уверен, что бумаги Aramco в настоящий момент переоценены относительно аналогов в нефтегазовом секторе развитых стран. К основным фактором риска для них он отнес геополитику. Инвесторы сейчас мало учитывают в котировках возможность резкого снижения поставок из ранее считавшегося стабильным региона Аравийского полуострова. Несмотря на рекордный в текущем году военный бюджет Саудовской Аравии (67,7 млрд долларов), 14 сентября этого года предотвратить террористическую атаку с воздуха на нефтяные объекты не удалось. Более того, при отсутствии паритета военного потенциала Ирана и других стран Персидского залива инцидент легко мог превратиться в локальный военный конфликт. В этом случае предложение нефти в мире могло сократиться как минимум на 6,88 млн б/с, величину текущего экспорта из Саудовской Аравии, а бумаги Saudi Aramco — продемонстрировать кратное падение.

Судьба Saudi Aramco после состоявшегося 5 декабря IPO может повторить судьбу другой крупнейшей нефтяной компании PetroChina, которая после размещения в 2007 году на Шанхайской бирже демонстрирует поступательное падение капитализации, предостерег эксперт.

ЦЫПЛЯТ ПО ВЕСНЕ СЧИТАЮТ

Успешный старт торгов Saudi Aramco — как раз тот случай, что цыплят надо посчитать не по осени, а весной, считает Подлевских. Недавно Wall Street Journal писал, что компания ищет дополнительные зарубежные площадки для размещения акций. Скорее всего, к апрелю-маю моменту Saudi Aramco может разместиться еще на ряде бирж и возникнет свободное рыночное движение акций.

Тогда и можно будет объективно судить о ценах. Скорее всего, сильного проседания не произойдет. Конкретика же будет зависеть не только от состояния экономики Саудовской Аравии и форс-мажоров на ее нефтяных объектах, но и от конъюнктуры мировых рынков.

"А здесь возможны сильные движения – как торговые войны сами по себе, так и подковерные факторы, так называемые "черные лебеди". К примеру, если противники Трампа пожелают ослабить его перед выборами, обвалив фондовый рынок, для этого будет достаточно слаженной работы двух-трех крупных банков. В целом же геополитика сильно давить не должна – Brexit пока вяло тянется, иранскую проблему Трампу тоже нет смысла будоражить перед выборами", — заключил Подлевских.



