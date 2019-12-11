ВАРШАВА, 11 дек — ПРАЙМ. Польша готова к прекращению транзита российского газа в ЕС газа через Украину, говорится в сообщении нефтегазовой компании PGNIG.

"С 1 января 2020 года появляется риск отключения транзита российского газа в ЕС через Украину из-за окончания транзитного контракта на транспортировку газа и неподписания нового", — говорится в сообщении.

"В такой ситуации национальная добыча, запасы на складах, а также возможности импорта — в том числе через Белоруссию, дают в сумме 25,6 миллиарда кубометров газа в год, с расходом 19 миллиардов", — пояснили в компании.

В PGNiG уточнили, что в 2019 году потребление газа в Польше составит около 19 миллиардов кубометров, в том числе 4 миллиарда кубометров – собственной добычи, 9 миллиардов кубов — закупленные в России, 3,5 миллиарда — закупленного в ЕС и 2,5 миллиарда — приобретенного в качестве СПГ.