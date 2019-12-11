КИЕВ, 11 дек /ПРАЙМ/. Двусторонние переговоры Украины и РФ по газовому вопросу состоятся в Вене 13 декабря, передает агентство УНН со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

"В пятницу, 13 декабря состоится очередной раунд российско-украинских переговоров по газу", — говорится в сообщении.

По данным источника, двусторонняя встреча состоится в Вене, состав делегаций с обеих сторон пока не сообщается.

Действующий контракт России и Украины на транзит газа истекает в конце этого года. Российская сторона на последних трехсторонних консультациях с участием Еврокомиссии в октябре представила позицию о необходимости пакетного решения транзитного вопроса — вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину. Сейчас Россия и Украина проводят переговоры в двустороннем формате. Дата следующей встречи с участием ЕК пока не назначена.

В понедельник в рамках саммита "нормандской четверки" прошли переговоры, на которой главы РФ и Украины в частности обсудили транзит российского газа через республику. Президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи заявил, что вопрос "удалось разблокировать" и теперь на уровне советников будут обсуждаться детали. В частности, по словам Зеленского, удалось снять вопрос о компенсации 3 миллиардов долларов по решению Стокгольмского арбитража — страна согласна получить ее газом. При этом украинский президент отметил, что выросла вероятность подписания транзитного контракта на выгодный для Украины срок в 10 лет.