МОСКВА, 11 дек /ПРАЙМ/. "Производственное объединение "Электрохимический завод" (ЭХЗ, Зеленогорск, Красноярский край, предприятие топливной компании госкорпорации "Росатом" ТВЭЛ) будет расширять свои мощности по переработке обедненного гексафторида урана (ОГФУ) в соответствии с максимально строгими требованиями безопасности, сообщил журналистам генеральный директор ЭХЗ Сергей Филимонов.

Ранее ЭХЗ и французская Orano Projets заключили контракт на поставку оборудования для строительства на зеленогорском предприятии второй установки по обесфториванию ОГФУ. На ЭХЗ с помощью французских компаний была построена и в 2009 году введена в эксплуатацию установка W-ЭХЗ для переработки обедненного гексафторида урана. Вторая очередь установки, пущенная год спустя, основана на российских разработках — технологии восстановления ОГФУ в низкотемпературной плазме.

САМЫЕ СТРОГИЕ ТРЕБОВАНИЯ

"Подписанный контракт предполагает расширение действующей установки – по сути, удвоение ее мощности. Речь в нем идет исключительно о французской части действующей установки. За три года мы должны построить и ввести ее в эксплуатацию. А российская часть будет общей для двух установок", — приводятся слова Филимонова в сообщении ТВЭЛ.

"Все инженерные задачи по проекту нам понятны. Тот персонал, который работает на первой установке, будет работать и на второй, поскольку процесс ее работы практически полностью автоматизирован", — добавил Филимонов.

По его словам, "установка отвечает самым строгим требованиям радиационной и химической безопасности как французским, так и российским, которые, кстати, еще строже".

"Весь процесс отслеживают приборы контроля содержания радионуклидов и химических соединений как на площадке завода, так и в городе. Система контролирует порядка 60 точек. Установка автоматическая и отключается при любых отклонениях. Так что даже какие-то минимально гипотетические ситуации ограничиваются местом размещения оборудования", — подчеркнул гендиректор ЭХЗ.

ПРОВЕРЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Речь идет о той технологии, которая во Франции используется с 1984 года, в свою очередь отметил вице-президент Orano Projets Седрик Барба.

"Наши установки в течение многолетней работы подтвердили очень высокий уровень как радиационной безопасности, так и безопасности производства в целом. Мы также поставляем это оборудование в Великобританию, где сейчас подобные установки готовятся к запуску", — приводятся его слова в сообщении ТВЭЛ.

"Опыт эксплуатации, накопленный нашими партнерами в других странах, учитывается при совершенствовании технологии. В частности, для проекта W2-ЭХЗ мы учли при модернизации значительное количество решений, которые были разработаны именно специалистами ЭХЗ. Усовершенствования касаются как вопросов безопасности, так и производственных показателей, ремонтопригодности и так далее", — отметил Барба.

ЦЕННЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Природный уран состоит, главным образом, из изотопов уран-238 (около 99,3%) и уран-235 (около 0,7%). На урановом топливе, обогащенном по урану-235 на несколько процентов, сегодня работает подавляющее большинство реакторов АЭС в мире. В результате обогащения урана по урану-235 образуются обогащенный урановый продукт (поступающий на производство ядерного топлива) и обедненный гексафторид урана.

Благодаря обесфториванию гексафторид урана переводится в химически безопасное состояние – закись-окись (оксид) обедненного урана в виде порошка, который может долговременно храниться на открытых площадках без рисков для окружающей среды, безопасен для перевозки и имеет уровень радиоактивности намного ниже, чем у природной урановой руды. Именно оксиды обедненного урана используются для производства смешанного уран-плутониевого МОКС-топлива для уникального российского реактора на быстрых нейтронах БН-800, действующего на Белоярской АЭС.

Помимо ядерного топлива, обедненный уран, обладающий высокой плотностью и тугоплавкостью, может применяться в других отраслях промышленности. В частности, для производства экранов медицинской аппаратуры для защиты от рентгеновского и гамма-излучения, контейнеров для транспортировки радиоизотопов, противовесов и гироскопов в авиа- и судостроении, катализаторов для некоторых химических реакций и др.

Фторсодержащие продукты, получаемые в результате обесфторивания ОГФУ, – плавиковая (фтористоводородная) кислота и безводный фтористый водород – реализуются на рынке как отдельная сертифицированная продукция химического производства. Безводный фтористый водород также повторно вовлекается в ядерный топливный цикл.