БЕРЛИН, 12 дек /ПРАЙМ/. В немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) считают, что правительство Германии "капитулировало" перед США в связи с ситуацией вокруг газопровода "Северный поток-2", заявил в интервью РИА Новости официальный представитель фракции АдГ в бундестаге по вопросам энергетики Штеффен Котре.

"Северный поток-2" очень важен для нашего энергоснабжения. Попытки торпедировать его должны привести к тому, что федеральное правительство и канцлер Германии (Ангела) Меркель немедленно закричат и скажут: "Нет, так не пойдет!". В 2018 году госпожа Меркель очень четко дала понять, что "Северный поток-2" является чисто двусторонним экономическим проектом между Германией и Россией, на который не распространяется законодательство ЕС. Теперь США удалось связать "Северный поток-2" с дестабилизированной ими же Украиной. Под давлением США федеральное правительство подчинилось этой экономической атаке и капитулировало", — считает депутат.

По словам Котре, правительство во главе с Меркель "больше не в состоянии представлять интересы Германии, не говоря уже о том, чтобы отстаивать их". Он добавил, что стабильность Украины "не имеет ничего общего с другими экономическими проектами".

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Против "Северного потока-2" активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Они называют проект политическим и угрожающим энергобезопасности Европы. Российская сторона неоднократно заявляла, что проект "Северный поток-2" является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.

Действующий контракт России и Украины на транзит газа истекает в конце этого года. Российская сторона на последних трехсторонних консультациях с участием Еврокомиссии в октябре представила позицию о необходимости пакетного решения транзитного вопроса — вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину, но прогресса на этом направлении достигнуто не было. По словам канцлера ФРГ Меркель, сохранение транзита российского газа через Украину является "политической составляющей" проекта "Северный поток-2".

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