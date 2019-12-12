АЛМА-АТА, 12 дек — ПРАЙМ. Казахстанский фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" завершил сделку по покупке доли "Интер РАО" в Экибастузской ГРЭС-2, сообщила пресс-служба фонда.

В июле совет директоров "Интер РАО" одобрил продажу доли в Экибастузской ГРЭС-2, а фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" официально сообщил о решении приобрести у "Интер РАО" его долю в 50%. Фонд тогда сообщал о намерении закрыть сделку до конца 2019 года.

"АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" завершил сделку по приобретению 50% акций АО "Экибастузская ГРЭС-2" у российской энергетической компании ПАО "Интер РАО". Тем самым важный энергоактив полностью перешел под контроль Республики Казахстан", — говорится в пресс-релизе фонда.

Экибастузская ГРЭС-2 – тепловая электростанция установленной мощностью 1 ГВт, расположенная в казахстанском городе Экибастуз на севере республики. Российскому "Интер РАО" и казахстанскому АО "Самрук-Энерго" принадлежало по 50% предприятия.