БЕРЛИН, 12 дек — ПРАЙМ. Германия отвергает любые попытки внешних сил повлиять на немецкую энергетическую политику, она определяется в Европе, а не в США, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас, комментируя американские санкции против проекта "Северный поток-2".

"Европейская энергетическая политика определяется в Европе, а не в США. Мы принципиально отвергает нападки извне и экстерриториальные санкции", — заявил министр, слова которого распространила пресс-служба МИД.

Комитеты по вооруженным делам палаты представителей и сената США согласовали оборонный бюджет на 2020 год. В нем вновь заложены средства на "противодействие России" в различных областях. В частности, в согласованном законопроекте предусмотрены санкции из-за строительства газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Теперь документ должен поступить на подпись президенту США.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Против "Северного потока-2" активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Они называют проект политическим и угрожающим энергобезопасности Европы. Российская сторона неоднократно заявляла, что проект "Северный поток-2" является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.