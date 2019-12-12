МИНСК, 12 дек — ПРАЙМ. "Белнефтехим" рассчитывает до конца 2019 года решить с Россией вопрос по компенсации из-за "грязной" нефти, заявил в четверг председатель госконцерна Андрей Рыбаков.

"У нас ведется на данном этапе разговор (по компенсации — ред.) между концерном и министерством энергетики РФ. Надеемся, выработанные решения позволят перелистнуть эту страницу… Дедлайна нет, но мы, конечно, хотели бы войти в новый год с чистого листа", — заявил Рыбаков журналистам.

В апреле в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из России через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье, в результате чего Польша и Украина остановили прием нефти. Полностью восстановить поставки по "Дружбе" удалось лишь с 1 июля. Компенсировать ущерб из-за загрязнения нефти будет "Транснефть".