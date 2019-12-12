МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Газопроводы "Турецкий поток" и "Северный поток-2" при полной загрузке могут увеличить EBITDA "Газпрома" более чем на 1,5 миллиарда долларов в год, сообщил журналистам заместитель председателя правления компании Фамил Садыгов.

"Запуск газопроводов "Турецкий поток" и "Северный поток — 2" также окажет положительный эффект на EBITDA группы "Газпром". При полной загрузке этих газопроводов дополнительная EBITDA может превысить 1,5 миллиарда долларов в годовом выражении за счет снижения транспортных расходов", — сказал Садыгов.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая в морском участке. Первая нитка предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Запуск "Турецкого потока" ожидается 8 января 2020 года. "Газпром" в конце ноября сообщил, что пусконаладочные мероприятия перед вводом газопровода находятся на завершающем этапе, заполнены газом обе нитки "Турецкого потока".