МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Новая дивидендная политика "Газпрома" станет прозрачным механизмом прогнозирования величины выплат, полностью привязанных к финансовым результатам компании, при этом в ней предусмотрен исчерпывающий список "неденежных" корректировок чистой прибыли, в частности на курсовые разницы и без учета обесценения основных средств, сообщил журналистам зампред правления компания Фамил Садыгов.

"Мы уходим от определения дивидендов в "ручном режиме" и предлагаем акционерам и инвесторам прозрачный механизм прогнозирования величины дивидендных выплат, которые теперь будут полностью привязаны к финансовым результатам компании", — сказал он.

Топ-менеджер отметил, что компания составила исчерпывающий и понятный список "неденежных" корректировок, которые предлагается применять к чистой прибыли при расчете дивидендов. Во-первых, предлагается корректировать чистую прибыль на курсовые разницы как по операционным, так и по финансовым статьям, поскольку они не обеспечены денежными потоками.

Кроме того, в расчете дивидендов не планируется учитывать обесценение (или восстановление убытка от обесценения) основных средств и инвестиций в ассоциированные компании. "И, в-третьих, доля в прибыли от ассоциированных компаний и совместных предприятий при расчете дивидендной базы будет заменена на поступления от ассоциированных компаний и совместных предприятий, то есть на конкретные позиции, отражаемые в "Отчете о движении денежных средств", — заявил он, добавив, что эти корректировки позволят определять размер дивидендных выплат в точном соответствии с денежным потоком компании.

"Новую дивидендную политику мы сформулировали максимально точно и детально, стремясь исключить риски некорректных интерпретаций, обеспечить повышение качества прогнозов инвестиционного сообщества. При этом в силу того, что корректировки чистой прибыли будут работать, так сказать, в "автоматическом режиме", база расчета дивидендов может быть как ниже чистой прибыли, так и выше: в зависимости от всей совокупности финансовых показателей компании", — сказал Садыгов.

Правление "Газпрома" 12 декабря утвердило проект новой дивидендной политики компании, предусматривающей выход на выплату дивидендов не менее 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО по итогам 2021 года и далее.