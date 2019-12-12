МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. В среду комитет по энергетике правительства Японии рекомендовал разработать новую стратегию энергетической безопасности страны. Японские компании заинтересованы в реализации нефтегазовых проектов в России, которые обеспечат диверсификацию поставок энергоносителей и укрепят энергетическую безопасность Японии.

Для энергетической безопасности необходима диверсификация

Япония импортирует около 90% нефти из Персидского залива – региона, где нарастает геополитическая нестабильность, что повышает риски возникновения сбоев в поставках. В связи с этим стране необходима новая стратегия, которая обеспечит диверсификацию источников поставок нефти и других видов энергоносителей, говорится в рекомендациях комитета.

Япония импортирует СПГ больше всех в мире, входит в четверку стран крупнейших потребителей нефти и нефтепродуктов. По объему потребления угля эта страна уступает только Индии и Китаю.

В ближайшие годы Япония останется крупнейшим в мире импортером СПГ, но может уступить первенство Китаю в 2022 году, считают эксперты из консалтинговой компании Wood Mackenzie. Стремительный рост потребления энергоносителей в Китае вызывает обеспокоенность, поскольку несет угрозу энергетической безопасности Японии.

В прошлом году импорт СПГ японскими компаниями незначительно снизился из-за роста потребления угля и ВИЭ, возвращения в эксплуатацию АЭС, замедления экономического роста, но по-прежнему остается на очень высоком уровне – 82,5 млн т. На Японию приходится 35% импорта СПГ странами АТР.

Правительственный комитет по энергетике также рекомендовал улучшить координацию между министерствами с целью укрепления энергетической безопасности и обеспечения необходимыми ресурсами. Также будут расширены полномочия государственной компании JOGMEG (Japan Oil, Gas and Metals National Corporation), которая сможет привлекать финансирование для реализации проектов за рубежом.

Министерство экономики, торговли и промышленности Японии планирует разработать новую стратегию в области обеспечения страны природными ресурсами в следующем году. Новая стратегия заменит старую, которая была принята в 2012 году. Сроки разработки и принятия новой стратегии пока не определены и будут обнародованы позже.

Проект "Арктик СПГ – 2" стал для Японии стратегическим

Во время заседания депутатской группы по связям с парламентом Японии посол этой страны Тоехиса Кодзуки заявил, что Токио придает проекту "Арктик СПГ – 2" стратегическое значение. Страна восходящего солнца пошла на сотрудничество в сфере энергетики с "Новатэком", несмотря на сложности в российско-японских отношениях и ужесточение санкций против Москвы со стороны Вашингтона.

Японский рынок имеет особое значение для американских экспортеров СПГ. Торговая война, развязанная администрацией Трампа против Китая, привела к закрытию рынка этой страны для производителей СПГ из США. Вашингтон обложил высокими пошлинами китайские товары, поставляемые в США. В ответ Пекин установил 25% ввозную пошлину на американский СПГ, что сделало его неконкурентоспособным на китайском рынке. Американцы были вынуждены перенаправить экспортные потоки в другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе в Японию.

Однако в соответствии с политикой диверсификации Токио стремится получать СПГ из разных источников, несмотря на крайне негативное отношение американцев к сотрудничеству между Японией и Россией в области энергетики.

В июне этого года консорциум японских компаний Mitsui и JOGMEG приобрел 10% долю участия в проекте "Арктик СПГ – 2" за $25,5 млрд. Японцы вскочили на подножку последнего вагона уходящего поезда. Ранее 10% доли в проекте получили французская Total, китайские CNODC и CNOOC. Глава "Новатэка" Леонид Михельсон заявил, что оставшиеся 60% компания намерена сохранить за собой.

"Арктик СПГ – 2" – второй масштабный проект "Новатэка" по производству СПГ на Крайнем Севере. Ресурсным базой проекта является гигантское месторождение Утреннее на Гыданском полуострове и частично в акватории Обской губы. В соответствии с российской классификацией запасы месторождения в конце 2017 года по категориям АВС1+С2 составляли 1,5 трлн куб. м газа и 65 млн т газового конденсата.

В прошлом году на Утреннем были обнаружены новые залежи, и запасы газа превысили 1,9 млрд куб. м, а конденсата возросли до 105 млн т. В связи с этим Михельсон сказал, что увеличение ресурсного потенциала открывает дополнительные возможности для реализации проекта "Арктик СПГ – 2".

Консорциум Mutsui и JOGMEG получил доступ к огромным ресурсам энергоносителей в России, которые обеспечат диверсификацию поставок СПГ в Японию в ближайшие годы. В рамках проекта будут построены три технологические линии мощностью 6,6 млн т/г каждая. Строительство первой очереди началось в этом году. Ввод в эксплуатацию первой очереди запланирован на конец 2022 – начало 2023 года, второй – на 2024 год. Полностью "Арктик СПГ 2" войдет в строй после запуска третьей очереди в 2025 году.

Ранее Михельсон не исключал, что "Новатэк" может снизить свой пакет до 50,1%. Если в соответствии с новой стратегией обеспечения энергетической безопасности Японии JOGMEG получит доступ к финансовым средствам для реализации зарубежных проектов, то может сделать главе "Новатэка" предложение, от которого невозможно отказаться. А деньги могут понадобиться, "Арктик СПГ 2" не получит тех льгот, которые были предоставлены российским правительством проекту "Ямал СПГ".

Сечин едет к самураям

В ближайшие дни глава "Роснефти" Игорь Сечин посетит Японию и проведет переговоры с крупнейшими компаниями страны.

По сообщениям японских СМИ, Сечин встретится с руководством JOGMEG, Inpex, Mitsubishi, Itochu, Mitsui и Marubeni – крупнейшими корпорациями Японии. Также запланированы переговоры с главой японского Агентства природных ресурсов и энергетики.

Глава "Роснефти" намерен обсудить участие японских компаний в проекте "Восток ойл". Этот проект объединяет ряд крупнейших нефтяных месторождений, расположенных на севере Красноярского края: Ванкорский кластер (Ванкорское, Сузунское, Тагульское, Лодочное), Пайяхскую группу, принадлежащую "Нефтегазхолдингу" Эдуарда Худайнатова, а также перспективный Западно-Иркинский участок.

Во время последнего Петербургского международного экономического форума Сечин заявил, что проект месторождения на севере Красноярского края обладает уникальными нефтяными ресурсами, которые по скромным оценкам только на суше достигают 5 млрд т нефти. Однако для разработки этих месторождений необходимы огромные средства. Заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин считает, что на реализацию проекта "Восток Ойл" потребуется до 10 трлн руб.

В сентябре Сечин посетил Нью-Дели, где провел переговоры с министром нефти и газа Индии Дхармендрой Прадханом и главами крупнейших индийских нефтегазовых компаний. Во время переговоров обсуждалось вопросы участия индийских компаний в проекте "Восток ойл".

По сообщениям индийских СМИ, Прадхан выразил заинтересованность в реализации этого проекта, в случае предоставления российским правительством налоговых льгот.

Налоговые льготы для крупных проектов в Арктике – нулевой НДПИ или вычет капитальных затрат из НДПИ – являются основным механизмом государственной поддержки нефтегазовой отрасли. Эксперты уверены, что без государственной поддержки в виде предоставления налоговых льгот зарубежные компании не будут принимать участие в арктических проектах.