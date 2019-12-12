МОСКВА, 12 дек /ПРАЙМ/. Бумаги российских компаний в четверг завершили торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) в "зеленой зоне", подешевели лишь бумаги "Ленты", свидетельствуют данные торговой площадки.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 1,93%, до 7,17 доллара, "Новатэка" — на 1,32%, до 199,5 доллара, "Лукойла" — на 2,17%, до 97,82 доллара. Бумаги "Газпрома" подорожали на 2,81%, до 7,89 доллара, "Газпром нефти" — на 1,82%, до 33,55 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" выросла на 1,56%, до 29,9 доллара. Бумаги "Северстали" подорожали на 3,08%, до 14,4 доллара, НЛМК — на 2,57%, до 21,56 доллара.

Расписки ВТБ выросли в цене на 2,3%, до 1,43 доллара, Сбербанка — на 1,67%, до 15,51 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", поднялась на 2,7%, до 19,76 доллара.

GDR АФК "Система" подорожали на 0,89%, до 4,76 доллара. Цена бумаг "Магнита" выросла на 2,4%, до 11,52 доллара. Бумаги "Ленты" подешевели при этом на 0,95%, до 3,12 доллара.