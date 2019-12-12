МОСКВА, 12 дек /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть поднимаются в четверг вечером на 1%, поддерживают торги новости о возможной отмене намеченных на 15 декабря пошлин США на импорт товаров из Китая и снижении существующих пошлин, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.44 мск цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,32%, до 64,56 доллара за баррель, январских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,29%, до 59,52 доллара за баррель.

Оптимизм рынков по торговле поддерживает настроения инвесторов, в том числе и нефтяных. Ранее газета Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что США предложили Китаю снижение уже введенных пошлин на товары стоимостью 360 миллиардов долларов до двух раз, если Пекин выполнит ряд условий, среди которых закупка большого количества сельскохозяйственных и других товаров из США.

Ранее в четверг президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter-аккаунте, что стороны "очень близки" к заключению торговой сделки. Новости по торговле оказывают влияние на нефтяные котировки, поскольку это отражается на ожиданиях по мировой экономике, что в свою очередь влияет на прогноз по спросу на нефть. Кроме того, Китай является крупнейшим потребителем нефти.

Трейдеры также оценивают данные декабрьского доклада Международного энергетического агентства (МЭА). Так, агентство понизило прогноз по росту предложения нефти со стороны стран, не входящих в ОПЕК в 2020 году, прогноз по увеличению спроса на 2019-2020 годы был сохранен. При этом МЭА заявило, что ожидает переизбытка предложения нефти на рынке в первом квартале 2020 года, несмотря на решение ОПЕК+ увеличить сокращение добычи в этот период.