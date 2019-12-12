МОСКВА, 12 дек /ПРАЙМ/. Wintershall Aktiengesellschaft (WIAG), совместное предприятие немецкой Wintershall Dea и российской Gazprom E&P International, подписало с Национальной нефтяной компанией Ливии (NOC) два соглашения на разведку и раздел продукции в 91-м и 107-м районе бассейна Сирт, говорится в совместном релизе компаний.

"Wintershall Aktiengesellschaft (WIAG) и Национальная нефтяная компания Ливии (NOC) подписали сегодня два соглашения на разведку и раздел продукции (EPSA) в отношении районов 91 (бывшая концессия 96) и 107 (бывшая концессия 97) в прибрежном бассейне Сирт", — говорится в сообщении.

Отмечается, что ливийское правительство ратифицировало соглашение, что позволило ему немедленно вступить в силу. Соглашение по 91-му району продлится до 2036 года, а по 107-му райну — до 2037 года.

WIAG и NOC создали совместное предприятие (СП) Sarir Oil Operations, в которой ливийской компании принадлежит 51%, а WIAG — 49%. СП будет отвечать за операционную деятельность.

Ранее NOC подписала соглашение с французской Total об участии последней в концессиях Waha, расположенных в бассейне Сирт в Ливии.

Wintershall Dea занимается разведкой и добычей сырой нефти в Ливии с 1958 года. Ее совместная с Gazprom E&P International дочка Wintershall Aktiengesellschaft разрабатывает девять месторождений в двух концессиях бассейна Сирта с 1966 года. С 2008 года в этих проектах 49% принадлежит Gazprom E&P International ("дочка" "Газпрома").