КИЕВ, 12 дек /ПРАЙМ/. Группа компаний "Нафтогаз Украины" за 11 месяцев перечислила в госбюджет 4,1 миллиарда долларов, сообщила в четверг пресс-служба "Нафтогаза".

По результатам первых 10 месяцев 2019 года компания сообщала об уплате 3,7 миллиарда долларов налогов.

"По оперативным данным, за одиннадцать месяцев 2019 года группа "Нафтогаз" оплатила в государственный и местные бюджеты около 96,8 миллиарда гривен (4,1 миллиарда долларов — ред.) налогов и дивидендов", — сообщила пресс-служба.

Отмечается, что поступления от предприятий группы составили 14% общих доходов государственного бюджета в январе-ноябре 2019 года.

В пресс-службе напомнили, что группа "Нафтогаз" остается крупнейшим налогоплательщиком на Украине.