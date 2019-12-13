ЛУГАНСК, 13 дек /ПРАЙМ/. Бездействовавшая с начала конфликта в Донбассе шахта "Мащинская" в самопровозглашенной Луганской народной республике возобновляет свою работу, сообщил журналистам директор местного предприятия "Центруголь" Юрий Жилинский.

"Простой был вызван боевыми действиями, которые в 2014 году проходили в районе шахтоуправления "Луганское", которое наиболее из всех других шахт пострадало от обстрелов со стороны украинских войск", — рассказал Жилинский.

Он уточнил, что работы по угледобыче на шахте не велись с 2014 года.

"Мащинская" входит в шахтоуправления "Луганское" государственного унитарного предприятия ЛНР "Центруголь".