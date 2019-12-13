НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, 13 декабря /ПРАЙМ/. "Газпром" установит дополнительные газозаправочные комплексы на магистралях с учетом потребностей потребителей газомоторного транспорта "Камаза" — об этом сообщил гендиректор автозавода Сергей Когогин в беседе с президентом РФ Владимиром Путиным.

По его словам, "Газпром" уже проделал значительную работу в этом направлении. "Сегодня объем газозаправочных станций позволяет в европейской части страны перемещаться. Мы провели опрос наших потребителей, выявили, где на магистралях должны стоять заправочные комплексы, передали эту информацию (главе "Газпрома" — ред.) Алексею Борисовичу Миллеру. Компания "Газпром — газомоторное топливо" в ближайшие два года, в 2020-2021 годах, берет на себя обязательство построить на магистралях эти комплексы", — рассказал глава "Камаза".

Он добавил, что "это очень трудоемкий проект, но это позволяет очень серьезно сэкономить на топливе, потому что газ сегодня значительно дешевле дизельного топлива, а 40% затрат на перевозки — это именно топливо".

В целом Когогин отметил, что автомобильная отрасль находится на пороге трансформаций, "неизбежен приход электрических и автономных автомобилей". Кроме того, по его словам, компания развивает и производство автомобилей на газомоторном топливе. "В этом году мы достигаем рекорда — 3900 автомобилей будет продано на газомоторном топливе, рост на 60% к 2018 году", — добавил топ-менеджер.