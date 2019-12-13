АШХАБАД, 13 дек /ПРАЙМ/. Государственный концерн "Туркменгаз" закупит трубы и другое оборудование для газовых месторождений у британской компании Sumitomo Corporation Europe, сообщает в пятницу Туркменское телевидение.

Соответствующее постановление на заседании правительства по видеосвязи подписал президент страны Гурбангулы Бердымухамедов.

Документ разрешает заключить с компанией Sumitomo Corporation Europe (Великобритания) контракт на закупку различных труб и оборудования, необходимых при бурении и вводе в эксплуатацию скважин на газовом месторождении "Галкыныш" ("Возрождение").

Сумма контракта не называется.

"Галкыныш" — самое крупное газовое месторождение Туркменистана. По оценке британской компании Gaffney, Cline & Associates, оно располагает запасами в объеме более 26 триллионов кубометров газа, что выводит его на второе место в мире после месторождения "Южный Парс" (Иран и Катар).